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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مدمرة كورية جنوبية تصل إلى مضيق هرمز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
آية حسني
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وصلت مدمرة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى مضيق هرمز لمتابعة استيلاء إيران على سفينتها، وفقا لقناة العربية.

واحتجزت قوات إيرانية، اليوم الثلاثاء، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري احتجاز الناقلة، على خلفية مخالفتها "للقوانين البيئية البحرية"، بحسب زعمه.

وأفاد في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، عن إقدام قوته البحرية "صباح اليوم" على "توقيف سفينة مملوكة لكوريا الجنوبية".

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