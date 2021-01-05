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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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معهد «إيفو» الألمانى يرصد انتكاسة جديدة لصناعة السيارات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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رصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية انتكاسة جديدة في نشاط شركات تصنيع السيارات وقطع غيارها في ألمانيا.

وفي المسح الاقتصادي الشهرى الذي أجراه المعهد تراجع تقييم شركات السيارات لوضعها الحالي في ديسمبر إلى سالب 4ر5 نقطة، بعدما بلغ التقييم موجب 5 نقاط في نوفمبر السابق له.

وقال الباحثون في المعهد اليوم الثلاثاء في ميونيخ: "عدد الوظائف سينخفض، حيث انخفض المؤشر بشكل طفيف إلى سالب 2ر35 نقطة".

ويستطلع المعهد ما إذا كانت أوضاع الشركات وتوقعاتها قد تحسنت أو ساءت في الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق.

وتشير قيمة المؤشر إلى صافي التقييمات الإيجابية والسلبية، حيث تعني قيمة المؤشر التي تبلغ سالب 100 أن 100 في المائة من الشركات تصنف الوضع على أنه أسوأ، وهو ما يعني أنه لا توجد شركة تصنفه على أنه أفضل أو مثلما كان عليه في الشهر السابق.

وتراجعت توقعات الإنتاج لدى الشركات من سالب 7ر0 إلى سالب 6ر20 نقطة.

وتحسنت توقعات الصادرات بشكل طفيف إلى سالب 5.2 نقطة، ومع ذلك، توقعت الشركات أن يتحسن وضعها بحلول يونيو المقبل.

وارتفع هذا المؤشر في ديسمبر الماضي من سالب 6ر1 نقطة إلى موجب 1ر10 نقاط.

وقال رئيس الاستطلاعات في "إيفو"، كلاوس فولرابه: "يشعر مصنعو السيارات وقطع الغيار بأثر الإغلاق الجديد، لكنهم يراهنون على تأثيرات اللحاق بالركب".

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