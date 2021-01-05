أمين عام جامعة الدول العربية يرحب بمخرجات القمة الخليجية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت، اليوم، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية أن أي تحركٍ فعال يؤدي إلي تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب، وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها.وقال "أبوالغيط" وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة: "لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الإخوة، فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت".ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام، تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيرًا إلى أن "أبوالغيط" ثمن عاليًا الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.