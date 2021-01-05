أمير الكويت يغادر السعودية ويصف «بيان العُلا» بأنه إنجاز خليجي وعربي

غادر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السعودية، عصر اليوم الثلاثاء، بعد المشاركة في القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العلا بالمملكة.وأشاد أمير الكويت، في رسالة وجهها للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتوقيع على "بيان العلا".ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول، في الرسالة، إن التوقيع "يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه".