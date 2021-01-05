10 أفكار للأميرة ديانا تظهر عشقها للموضة



ووفقًا لموقع Brightside، أوضح أبرز خطوط الموضة وأسرارها للأميرة ديانا.





1-عدم التماثل ووفقًا لموقع Brightside، أوضح أبرز خطوط الموضة وأسرارها للأميرة ديانا.



نادرا ما كانت ديانا ترتدي عباءات طويلة مع خطوط عنق منخفضة، في الوقت نفسه، اختارت الفساتين غير المتماثلة ذات الكتف الواحد في كثير من الأحيان، مثل هذا الفستان الأزرق الملكي الشهير الذي صممه فيرساتشي في عام 1996.



2-التركيز على الأكمام العلوية والنفخة



تم عرض الأكمام المنفوخة لأول مرة في أشكال مختلفة من قبل ديانا في الثمانينيات كانت للأميرة أكتاف عريضة لكنها لم تكن تخشى ارتداء بلوزات قصيرة بأكمام منتفخة وفساتين بأكمام بالون وجميع أنواع الملابس المبطنة بالكتف.



3- طلاء الأظافر الأحمر



يبدو أنه لا يوجد شيء مميز في طلاء الأظافر الأحمر، ولكن وفقًا للبروتوكول الملكي لا يمكن للأمراء الملوك وضع طلاء الأظافر في العلن، أظهر طلاء أظافر ديانا الأحمر شجاعتها وأظهر وجهة نظرها عن الحياة التي وصفتها في إحدى المقابلات التي أجرتها بقولها "أنا لا أتبع كتاب القواعد، لأنني أقود من القلب، وليس من الرأس، وعلى الرغم من ذلك أنا في مشكلة في عملي، أفهم ذلك.



يقولون إن ديانا بدأت في وضع طلاء الأظافر الأحمر باستمرار بعد انتشار خبر انفصالها عن تشارلز، كانت هذه إشارة إلى أنها كانت تعارض النظام.



4-جواهر غير عادية



أكدت مجوهرات ديانا دائمًا على شخصيتها، لا يهم ما إذا كانت هذه اكسسوارات أو مجوهرات يومية بسيطة نسبيًا للأحداث المهمة، ألقِ نظرة على هذه القلادة البسيطة التي عليها الحرف D (الحرف الأول من اسم الأميرة)، أهدى لها أصدقاؤها هذه القلادة الذهبية الأولية في عيد ميلادها السادس عشر، تقدرها ديانا واستمرت في ارتدائها في بعض الأحيان، حتى بعد الزواج من تشارلز.





كان العقد المكون من 7 خيوط من الياقوت اللؤلؤي أحد جواهر ديانا المفضلة، كانت تتطابق مع أقراطها المتدلية المزدوجة وخاتم خطوبتها، العنصر الأساسي فيه هو بروش الياقوت الذي تم إهداؤه للملكة إليزابيث كهدية زفاف، جمعتها ديانا مع قلادة اللؤلؤ بطريقة أنيقة.



فضلت الأميرة القلائد القصيرة التي تبرز المنحنى الرشيق لعنقها، ودائما ما كانت تطابقهم مع الأقراط، كان خاتم خطوبة ديانا المرصع بالياقوت مهمًا جدًا بالنسبة لها. ارتدته على إصبعها الخاتم ودمجه مع ملابس مختلفة.



فضلت أن ترتدي جميع خواتمها الأخرى في إصبعها الصغير، وهذا ما لفت الانتباه.



5- مزيج من الأساليب الكلاسيكية والرياضية



عرفت ديانا كيف تبدو مناسبة وحلوة، حتى في الملابس الرياضية، التي كانت تجمعها أحيانًا بالملابس غير الرسمية، أضافت الأميرة القليل من الفكاهة إلى مظهرها، مثل هذا القميص من النوع الثقيل مع بالون مع سترة كبيرة الحجم، تم استكمال هذا المظهر المشاغب إلى حد ما بغطاء، أما بالنسبة لشورت ركوب الدراجات، الذي اعتادت على ارتدائه كثيرًا، فقد كانت تجمعه دائمًا مع كنزة من النوع الثقيل.



6-أسلوب ذكوري



ربطة عنق، ولياقة مدورة خشنة، وسترة وبدلة رجولية غالبًا ما تختار ديانا ومصممها أنماطًا ذكورية للتأكيد على أنوثتها، كان أحد أكثر اختياراتها غير التقليدية كجزء من العائلة المالكة هو ربطة الانحناءة التي جمعتها مع ملابس مختلفة.



7-ألوان الباستيل



أحببت ديانا الألوان الزاهية ولم تكن تخشى ارتداءها، لكنها لم تمانع في ألوان الباستيل والأقمشة الرقيقة، مثل الدانتيل والشيفون والحرير أيضًا، اعتادت ارتداءها في الحياة اليومية وكذلك أثناء حفلات الاستقبال.



8-إجمالي المظهر



حتى لو بدا المظهر ذو اللون الواحد بسيطًا للوهلة الأولى، فإنه يتطلب في الواقع إحساسًا عميقًا بالأناقة، وكانت ديانا تمتلك ذلك تمامًا، كانت ملابسها مختلفة في الأسلوب، ولم تكن تخشى استخدام الألوان الجريئة ومجموعات الاكسسوارات الممتعة.



9-الألوان المتناقضة



كانت ديانا أيضًا مولعة بالألوان المتناقضة، تناسبها تركيبات الألوان الجريئة، لم يخاف أفراد العائلة المالكة أبدًا من الظلال المثيرة ما عليك سوى إلقاء نظرة على الملابس التي كانت ترتديها إليزابيث الثانية، لكن ديانا كانت مبدعة في هذا النهج، بعد كل شيء، تجذب الألوان المتناقضة انتباهًا أكثر من مجرد لون واحد مشرق.



10-نظارات أنيقة



لم تكن ديانا ترتدي نظارات ذات عدسات شفافة في كثير من الأحيان، ولكن إذا فعلت ذلك، فستكون تلك النظارات ذات الإطارات العصرية بشكل غير عادي، وغالبًا ما تشبه في الشكل تلك المستخدمة في النظارات الشمسية.



أما بالنسبة للنظارات الشمسية، فقد أحبتها وارتدتها في مختلف المناسبات الرسمية وغير الرسمية، كانت تجمع بين النظارات الرياضية والأزياء الكلاسيكية، وتحب الأزواج كبيرة الحجم.







لا تزال الأميرة ديانا تُذكر بفضل روحها الحرة والطريقة، التي تمكنت بها من إظهارها في العائلة المالكة الرئيسية، كما أظهرت شخصيتها المتميزة نفسها في أسلوب ملابسها، الذي نال إعجاب العديد من مصممي الأزياء في ذلك الوقت، حتى إن المصممين المعاصرين يجدون بعض أسرار الموضة الخاصة بها مفيدة، في الواقع، التفاصيل الصغيرة هي التي جعلت صورة ديانا ساحرة للغاية.