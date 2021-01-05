محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبرقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث.جاء نص برقية المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث، كما يتقدم المحافظ بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.