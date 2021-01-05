محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:50 م
المنيا ـ على حسينطباعة
بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبرقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث.
جاء نص برقية المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.
كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث، كما يتقدم المحافظ بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.
وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
جاء نص برقية المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.
كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث، كما يتقدم المحافظ بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.
وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.