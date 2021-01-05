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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:50 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبرقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث.

جاء نص برقية المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة لعدد من الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاث، كما يتقدم المحافظ بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.

وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

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