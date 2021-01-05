نتنياهو يعتزم فرض إغلاق شامل أكثر صرامة بسبب كورونا

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في بداية الجلسة الحكومية، إنه يجب تشديد إجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وأوضح نتنياهو أنه سيتم فرض إغلاق صارم خلال الأيام المقبلة، مع استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إمكانية فرض إغلاق شامل أكثر صرامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لديها، في ظل الارتفاع المستمر والضخم في حالات الإصابة والوفيات اليومية.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم قياسي جديد في تل أبيب.