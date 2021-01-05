استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولة طعن في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل فلسطيني برصاص جنوده بعد محاولة طعن عند تقاطع تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.وقال الجيش في بيان: "تلقينا تقريرا منذ وقت ليس ببعيد عن محاولة هجوم بالطعن بسكين بالقرب مفترق طرق غوش عتصيون جنوب غربي مدينة بيت لحم.. وقد تم شل حركة المهاجم".وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" أوضح متحدث باسم الجيش أن الفلسطيني "لقي حتفه".من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مكتب الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها "باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد، أطلق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم".