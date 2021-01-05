تفاصيل الحبس والغرامة لمحسن السكرى لغسل الأموال

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في إعادة محاكمة محسن السكرى بتهمة غسل الأموال بالحبس 3 سنوات وغرامة 3 ملايين دولار.وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري صاحب شركة «رد سي» للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.وتبين أنه أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدي أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي آخرين هم أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.كانت محكمة النقض في 2012 قد قضت بحكم نهائي وبات بسجن السكري بالمؤبد عن تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وبالسجن 3 سنوات عن حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.