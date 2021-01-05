«نجلاء خليل.. شاعرة الروح».. كتاب لمحمود زكريا عن دار الفكر العربي

عن دار الفكر العربي، صدر مؤخرًا كتاب "نجلاء خليل.. شاعرة الروح" قراءة في التجربة الإبداعية للشاعرة السكندرية نجلاء خليل، رصدها الشاعر والناقد السكندري الكبير محمود عبدالصمد زكريا، وكتب مقدمة الكتاب الشاعر أشرف قاسم.يقول قاسم: "حينما تطالع نصوص شاعرة الروح نجلاء خليل- التي تقف على الصراط بين الشعر والنثر- أول ما يلفت النظر تلك اللغة المسبوكة بعفوية من قاموس الطبيعة الأم الرءوم لشعراء الرومانتيكية، بصورها التي تتشكل عبر فضاءات الروح، ذائبة في مياه الطهر والعفاف، بعيدة عن الجسد، مرفرفة في سماوات الحلم"، وأن "محمود عبدالصمد ناقد مغاير أخلص في قراءة تلك التجربة الهامة، وأجاد في قراءتها بشكل مغاير".يذكر أن نجلاء خليل صدر لها العديد من الإصدارات منها: "نوارس الحنين، مشاعر عارية، لآلئ، ليتك تمطر، تجليات روح".