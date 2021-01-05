«الكاثوليكية» تطلق بثها المباشر اليوم

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، في بث مباشر على المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، ويشتمل البث على 8 برامج هى كلمات القديسة تريزة - الكنيسة الكاثوليكية بمصر في أسبوع وهو برنامج نشرة إخبارية- عرفت اربي- صلاة التبشير الملائكي- قصص الكتاب المقدس- الهي الهي لماذا تركتني- كلمة الله- صلاة المشروع الرعوي.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الثلاثاء البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي.