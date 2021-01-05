«الكاثوليكية» تطلق بثها المباشر اليوم
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:21 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الثلاثاء البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي.
وجاء ذلك اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، في بث مباشر على المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، ويشتمل البث على 8 برامج هى كلمات القديسة تريزة - الكنيسة الكاثوليكية بمصر في أسبوع وهو برنامج نشرة إخبارية- عرفت اربي- صلاة التبشير الملائكي- قصص الكتاب المقدس- الهي الهي لماذا تركتني- كلمة الله- صلاة المشروع الرعوي.