ولايات البرازيل تجري محادثات مع «فايزر» لشراء لقاح كورونا

بدأت الولايات البرازيلية مفاوضاتها الخاصة مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على لقاح كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية نقلا عن كارلوس لولا، رئيس رابطة "كوناس" لوزارات الصحة في الولايات.وقال لولا إن معظم الولايات انضمت إلى المحادثات، وذلك وسط عدم إحراز تقدم في المحادثات بين شركة فايزر والحكومة الاتحادية.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة الاتحادية البرازيلية أدرجت لقاح فايزر في خطة التطعيم، لكن لم يتم بعد إتمام صفقة للحصول على اللقاح من الشركة الأمريكية.