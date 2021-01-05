افتتاح الخط الثاني لمصنع إنتاج ألواح الألومنيوم بالسويس (صور)

افتتحت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الثلاثاء، الخط الثاني بالشركة المصرية الصينية لإنتاج ألواح الألومنيوم بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام، وإيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.يقام المصنع على مساحة ١٦ ألف متر مربع في منطقة شمال خليج السويس بمنطقة الأدبية، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، وتوفر 250 فرصة عمل مباشر في جميع التخصصات، وينتج المصنع 3 ملايين متر مربع من ألواح الألمونيوم سنويا.وأشار محافظ السويس إلى أن افتتاح الخط الثاني لتلك المنتج سيعطى مصر قدرة استعابية لتلك المنتج ٣٠% من الاستهلاك المحلي، بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج ألواح ألومنيوم.وأضاف صقر أن محافظة السويس مؤهلة لتكون قاطرة الصناعة المصرية لتوافر كافة الخدمات والمرافق، وبها منطقتان صناعيتان، هما منطقة عتاقة الصناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أننا على استعداد لاستقبال أي استثمار جاد، مؤكدًا تذليل العقبات لإقامة مرحلة جديدة.من ناحيتها، قالت نبيلة مكرم، وزير الهحرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة ستقوم الفترة المقبلة على دعوة المستثمرين من أجل الاستثمار في السويس نتيجة توافر الإمكانيات وعوامل الناجح لأي رجل أعمال.وأكد العضو المنتدب للشركة أن المصنع ساهم في المشاركة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، وينتج ٣ ملايين متر من حجم الاستهلاك، مضيفًا أن هناك أملا لزيارة خطوط الإنتاج من أجل تغطية السوق المحلية بالكامل.