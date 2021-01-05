«الكاثوليك والأسقفيين والروم» يحتفلون بالغطاس مساء الغد

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في مصر وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، مساء غد الأربعاء بعيد الغطاس المجيد.كما يحتفل بنفس المناسبة أيضًا كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا.ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداس عيد الميلاد المجيد، ويأتي ذلك في ظل النسب المعلن عنها من قبل سنودس كل كنيسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وتسمح الكنيسة القبطية الكاثوليكية بحضور 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية، بينما تسمح الكنيسة الكلدانية بـ5% أي بما يعادل 50 فردًا بالكنيسة، بينما أعلنت كنيسة الأرمن الإغلاق الكامل.