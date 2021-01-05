الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جان نيبوموكي نيومان
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:10 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس جان نيبوموكي نيومان.
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد في براتشاتيتس فى 28 مارس 1811م، تلقى تعليمه فى مدرسة بوديجوفيتش، التى كانت تنتمي بعد ذلك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية، ثم في براغ، حيث أكمل دراساته اللاهوتية، بعد تأجيل رسامته بسبب العدد المفرط من التلاميذ المرسلين إلى الكهنوت، ذهب الشاب نيومان إلى ستراسبورغ للانضمام إلى مشروع إرسالي لأمريكا، وتجول في باريس، ثم إلى لوهافر، حيث غادرها فقيرًا وحيدًا، لنيويورك. هنا رسمه أسقف ذلك الوقت، المونسيور جون دوبوا، كاهنًا بفرح فى 25 يونيو عام 1836م، حيث كان لديه 36 كاهنًا فقط لولايتي نيويورك ونيوجيرسي هنا، في شلالات نياجرا، فى ويليامزفيل، ثم في شمال بوش، مكرس 4 سنوات.
وأضاف: "كان في إيطاليا عام 1854 لإعلان عقيدة الحبل بلا دنس وزار بلده الصلي. كتب العديد من الأعمال، بما في ذلك التعليم المسيحي الشهير، وأعيد نشره عدة مرات. توفي متأثرًا بمرض مفاجئ أصابه في الشارع يوم 5 يناير عام 1860م، لم يكن عمره 49 عامًا. ودفن في كنيسة القديس بطرس في فيلادلفيا. وطويبه عام 1963 وأعلن قداسته من قبل البابا بولس السادس في 19 يونيو 1977".
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد في براتشاتيتس فى 28 مارس 1811م، تلقى تعليمه فى مدرسة بوديجوفيتش، التى كانت تنتمي بعد ذلك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية، ثم في براغ، حيث أكمل دراساته اللاهوتية، بعد تأجيل رسامته بسبب العدد المفرط من التلاميذ المرسلين إلى الكهنوت، ذهب الشاب نيومان إلى ستراسبورغ للانضمام إلى مشروع إرسالي لأمريكا، وتجول في باريس، ثم إلى لوهافر، حيث غادرها فقيرًا وحيدًا، لنيويورك. هنا رسمه أسقف ذلك الوقت، المونسيور جون دوبوا، كاهنًا بفرح فى 25 يونيو عام 1836م، حيث كان لديه 36 كاهنًا فقط لولايتي نيويورك ونيوجيرسي هنا، في شلالات نياجرا، فى ويليامزفيل، ثم في شمال بوش، مكرس 4 سنوات.
وأضاف: "كان في إيطاليا عام 1854 لإعلان عقيدة الحبل بلا دنس وزار بلده الصلي. كتب العديد من الأعمال، بما في ذلك التعليم المسيحي الشهير، وأعيد نشره عدة مرات. توفي متأثرًا بمرض مفاجئ أصابه في الشارع يوم 5 يناير عام 1860م، لم يكن عمره 49 عامًا. ودفن في كنيسة القديس بطرس في فيلادلفيا. وطويبه عام 1963 وأعلن قداسته من قبل البابا بولس السادس في 19 يونيو 1977".