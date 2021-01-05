برلمانى يطالب بخطة لتحويل المركبات الزراعية للعمل بالطاقة النظيفة

أشاد طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ بفعاليات المؤتمر الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذى افتتحه الرئيس السيسي، مطالبًا الحكومة بوضع خطة لتحويل جميع المركبات ووسائل النقل بما فيها إحلال وتحويل المركبات والآلات الزراعية للعمل بالطاقة النظيفة والمعدات والآلات العاملة فى مجالات الصناعة والتشييد والبناء والإسكان ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها.

كما طالب "رسلان" في بيان اليوم، بتعميم الحوافز التمويلية التشجيعية لتحويل جميع المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين لتنفيذ المبادرة الرئاسية للحفاظ علي البيئة من التلوث وتوفر من التكاليف التي تنفق جراء شراء (البنزين والسولار)، ما يساعد في تحسن الحالة المعيشية للمستخدمين، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية ستسهم في الاستفاده القصوى من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر والتى ستعمل علي حفظ التوازن البيئي وتخفض التكاليف وتسهم في تحسن الصحة العامة التي تؤدي الانبعاثات الدخانية إلى التأثير السلبي عليها، خاصة بعد نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتي ولأول مرة فى التاريخ من الغاز الطبيعى والاتجاه نحو التصدير.