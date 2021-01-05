«وفد الزراعة» يجتمع بأصحاب مراكز تجميع الألبان

عقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يرأسه اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب ومسئولي مراكز تجميع الألبان بمحافظة المنوفية، للتوعية بأهمية العمل على تطوير المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.حضر الاجتماع المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والدكتور عادل حصحص مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية والمهندس عبدالواحد زكي موسى مدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروه الحيوانية وعدد من المسئولين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.وناقش الاجتماع أهمية العمل على تطوير مراكز تجميع الألبان، والفوائد التي تعود على اصحاب المراكز والمربين، كذلك المواطنين من هذا التطوير، كذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، والدعم الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي للمراكز المتطورة.وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه أصحاب المراكز بالمحافظة الوقت الحالي وسبل وضع حلول عاجلة وفورية لها.وبلغ الإنتاج المحلي من الألبان حوالي 5.5 مليون طن، وعدد مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية حوالي 826 مركزًا موزعين في 14 محافظة، من بينها 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ15 مركزًا لتجميع الألبان، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزًا جديدًا، و50 مركزًا تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقًا لحاجة المحافظات (البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء).وتقدم الدولة تيسيرات للنهوض بمنظومة الألبان، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب)، علمًا بأنه قد تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.