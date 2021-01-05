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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان» للسيدات والشباب: أعيدوا اكتشاف أنفسكم بالآلية الجديدة للتدريب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:06 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة لكل سيدة وشاب يرغب في التدريب لفتح آفاق أرحب نحو مستقبله قائلًا: "أعيدوا اكتشاف أنفسكم بالآلية الجديدة للتدريب، تدرب وتعلم كيف تعمل وتضيف لنفسك ومجتمعك، أطلبُ منكم أن تضاعفوا الجهد والعمل لنبني الوطن من أجل التنمية، ونحن لا ندخر جهدًا في مساعدتكم"، مشيرًا إلي "أن الشباب بعد التدريب سيكون في إيدك شنطة عدة وتليفون وكارت بقي صاحب عمل".

جاء ذلك خلال كلمته بحفل إطلاق المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع المحافظات، بمشاركة 4 وزراء ومحافظ القاهرة.

ووصف الوزير إطلاق المراحل الثلاث الأولى من وحدات التدريب المتنقلة بأنهم شهدوا إقبالًا كبيرًا من شباب وسيدات المتدربين، كاشفًا عن أن هناك قائمة انتظار طويلة وقبولًا من الشباب والفتيات، الأمر الذي يؤكد تكلل هذه الجهود المحمودة بالنجاح، ويدعمنا من أجل الاستمرار في هذا المشوار الذي بدأناه وأخذناه على عاتقنا بتطوير ملف التدريب.

وأوضح، أن الوزارة بالتوازي مع الوحدات المتنقلة تقوم بتطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية فى 38 مركزاً ثابتًا بالمديريات للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وأكد، أن جميع العاملين بالتدريب المهنى بالديوان والمديريات بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق الهدف ورفع كفاءة مراكز التدريب المهنى من معدات حديثة وأداء رفيع المستوى، ليكون لدينا متدرب على مستوى عال.

وقال سعفان، إن جميع العمال الذين شاركوا في هذا الإنجاز الكبير يشعرون بالفخر والسعادة الغامرة بما تم إنجازه من تطوير وحدات تدريب قادرة على إحداث تغيير جذري فى فكر الشباب المصري نحو التدريب من أجل التشغيل وتحسين وضع الاقتصاد ورفع شأنه عاليًا وخدمة جميع المواطنين.

وفي ختام كلمته أكد وزير القوى العاملة، أنه لن يتم الاكتفاء بتلك الوحدات، وإنما ستتم إضافة وحدات جديدة أخري ولكن ليس على نفس النمط الحالي، وإنما بأفكار جديدة ومهن مستحدثة تثري سوق العمل المصرى، وسيتم من خلالها التعاون مع العديد من الجهات ومنها الجامعات حتى يكتمل أسطول التدريب المهني في كل المحافظات.

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