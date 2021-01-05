قداس عيد الميلاد لكاثوليك إيبارشية المنيا غدًا مساء

يترأس الأنبا باسيليوس فوز، مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا، مساء غد الأربعاء، القداس الإلهي احتفالا بعيد الميلاد المجيد.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك يأتي في كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بالمنيا.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القداس الإلهي يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء.