رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ 40 مليار دولار

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:05 م
البنك المركزي
البنك المركزي
طباعة
قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.063 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2020 من 39.222 مليار دولار في نوفمبر 2020 ، بارتفاع بلغ نحو 841 مليون دولار.

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نوفمبر الماضي 39.222 مليار دولار، مقابل 39.22 مليار دولار في أكتوبر السابق له.

ويغطى متوسط احتياطى النقد الأجنبى الحالى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث يقدر متوسط فاتورة الواردات المصرية من السلع والمنتجات  بنحو 5 مليارات دولار شهريًا.



موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يوقع على بيان العُلا: خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

طاقة نظيفة.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

مها عبدالكريم تتألق بـ«حالة حوار» بين الكتل والفراغ فى معرضها بجاليري ضي

«هاملت الجرافيك المصرى» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

«نجلاء خليل.. شاعرة الروح».. كتاب لمحمود زكريا عن دار الفكر العربي