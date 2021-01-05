البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ 40 مليار دولار

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نوفمبر الماضي 39.222 مليار دولار، مقابل 39.22 مليار دولار في أكتوبر السابق له.

ويغطى متوسط احتياطى النقد الأجنبى الحالى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث يقدر متوسط فاتورة الواردات المصرية من السلع والمنتجات بنحو 5 مليارات دولار شهريًا.