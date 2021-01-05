وزيرا الزراعة والري يناقشان موقف المشروعات المشتركة

من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية مشروع تحديث نظم الرى بمحاوره المختلفه، وطالب المسئولين بالوزارتين ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع، وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التى تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقا لآليات وتوقيتات محددة.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع الذى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، والرؤية المستقبلية للتوسع في هذا المشروع، ليشمل تأهيل المساقى في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، وأن يتزامن هذا التطوير مع التوسع في تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، بما يسمح بتحقيق أعلى مستوى من الإدارة المثلى لمواردنا المائية المحدودة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمشرف على مكتب الوزير، وقيادات الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة وتدعيم الرؤى الموحدة بينهما.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث وسُبل تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، نظرًا لما تقدمه من مردود إيجابي كبير، سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين، ممثلة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أن نظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.وصرح الدكتور عبدالعاطى بأنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.