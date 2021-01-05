«الكاثوليك» يحتفلون بعام الحب برئاسة البابا فرنسيس 19 مارس

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة سوف تحتفل بمرور 5 سنوات على نشر الإرشاد الرسولي "فرح الحب" حول جمال وفرح الحب في العائلة، في 19 مارس 2021وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في نفس اليوم، سيطلق البابا فرانسيس عام "عائلة فرح الحب، التي ستختتم في 26 يونيو 2022، بمناسبة الاجتماع العالمي العاشر للعائلات في روما مع الأب الأقدس.وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا المستجد.