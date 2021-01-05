وفد من مجلس مدينة ملوى يزور المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اليوم وفد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي ملوي وديرمواس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.ضم وفد الوحدة المحلية كل من محمد عبدالغنى، نائب رئيس مركز ومدينة ملوى، نائبًا عن اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز، وناصر ياسين، سكرتير المركز والمدينة، وعاطف عبدالرحيم، مدير التفتيش الإدارى، ومحمد جميل، مدير العلاقات العامة.وأكد الوفد اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.