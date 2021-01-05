نيافة الأنبا باسيليوس يحتفل مع راهبات الراعي الصالح بعيد الميلاد المجيد

احتفل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع راهبات الراعي الصالح بنزلة غطاس بعيد الميلاد المجيد.جاء ذلك بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، الوكيل العام، والأب توماس رياض، والأب بولس نصيف، والأب جورج متى، والأب سعيد لوقا.وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.