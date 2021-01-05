ميكانيكى يتعدى على رضيعته بالضرب بسبب خلافات زوجية بالدقهلية

تعدى ميكانيكي على ابنته الرضيعة بالضرب وألقاها أرضا من أعلى سرير حجرة النوم لخلافات زوجية مع والدتها بالدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كامل مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت عمر العام بوصول طفلة رضيعة مصابة بعدة إصابات بالغة جراء التعدى.وبانتقال ضباط مباحث المركز للمستشفي وبالفحص تبين وجود الطفلة غرام خ إ "عمر عام" ومقيمة طرف أسرتها بشارع "السكرى" دائرة قسم ميت غمر مصابة بكدمات بالوجه والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج (ادعاء تعدى).وبسؤال والدتها المدعوة (نعمة.أ ال. إ) ٢٤ عاما ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان اتهمت زوجها " والد الطفلة " ويدعى خالد ٣٠ سنة، ميكانيكي، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي بالضرب على كريمته وصفعها على وجهها وإلقائها أرضا من أعلى سرير حجرة النوم على اثر وجود خلافات زوجية بينهما.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢٠١ جنح قسم ميت غمر وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.