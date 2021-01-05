الأنبا يوسف يلتقي بإكليريكي إيبارشية سوهاج

التقى الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، بالطلبة الإكليريكيين المنتمين لإيبارشية سوهاج.وهنأ المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج الإكليريكيين بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، كما تحاور معهم حول الأمور الخاصة بهم، وحضر اللقاء القمص مرقس عدلي، والأب يوسف فوزى.وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.