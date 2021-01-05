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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان» و4 وزراء ومحافظ القاهرة يطلقون 14 وحدة تدريب متنقلة جديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:02 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، و4 وزراء ومحافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، في احتفالية كبرى باستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة "قرية منشية القناطر"، بورسعيد "حي الزهور"، البحر الأحمر "الغردقة"، الغربية "المحلة"، المنوفية "مدينة الشهداء"، الشرقية "السماكين مركز الحسينية"، بني سويف "قرية الحرجة"، دمياط "أبوراشد"، الإسماعيلية "التل الكبير"، وجنوب سيناء "الوادى بطور سيناء"، فضلًا عن 4 محافظات أخرى سيتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا بها.

شهد حفل الإطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ومنجستاب هايلي، مدير برنامج الغذاء العالمي، ولفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الجهات الأخرى.

وتفقد الوزراء وحدات التدريب المتنقلة، مشيدين بجهود الوزارة في تطوير وتحديث تلك الوحدات حتى تصل لهذا الشكل، لتوفر مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية، وكهرباء المنازل، مستفسرين عن ساعات التدريب وعدد المتدربين فى كل وحدة، وقائمة الانتظار الخاصة بالمتدربين المتقدمين للتدريب عليها فى كل المحافظات ومدى الإقبال على التدريب فيها.

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