آخر أخبار وزاره التربية والتعليم 2021

تستمر عمليات البحث حول آخر أخبار وزارة التربية والتعليم 2021، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لبعد إجازة نصف العام الدراسي الأول، حيث جاء تأجيل الامتحانات بسبب الأزمة التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجدة "كوفيد19" التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح أو على المستوى الاقتصادي، مما اتخذت الدولة على أثرها عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء خلال الفترة المقبلة.

اخر اخبار وزارة التربية والتعليم 2021

وأخر ما توصلت إلى وزارة التربية والتعليم، أنه صرحت مصادر مسئولة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة "أونلاين" عبر المنصات التعليمية الإلكترونية بنظام"التعليم عن بعد" حتى يوم 15 يناير الجاري 2021، وذلك لإتمام المناهج الدراسية الخاصة بالطلاب في جميع المراحل دون حذف أية مقررات دراسية، موضحة الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم يومي دخول الطلاب عبر المنصات يوميا حتى تتأكد من التزامها بالعملية التعليمية.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول في 23 يناير الجاري، ولكن وفقا لتطورات الوضع الصحي تم تأجيلها، ويذكر إلى أنه من المقرر تبدأ أجازة نصف العام يوم 4 فبراير وتنتهي يوم 18 فبراير الجاري.

سيناريوهات امتحانات نصف العام الدراسي

يتوقع خبراء التعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تبدأ بعد أجازة نصف العام في شهر فبراير الجاري، بينما توقع آخرون أن تبدأ الامتحانات لجميع المراحل من الابتدائي حتى الثانوي في مارس المقبل، وذلك حسب الحالة الصحية في مصر، وتطورات الفيروس خلال الفترة المقبلة.

المنصات التعليمية الإلكترونية لتلقي الدروس عن بعد

آخر اخبار وزارة التربية والتعليم ، أتاحت وزارة التربية والتعليم، ما يقرب من 10 منصات تعليمية إلكترونية، لتلقي الطلاب دروسهم عن بعد، ومتابعة المقررات الدراسية، ومن أبرزها: منصة ادمودو، ومنصة حصص، ومنصة التعلم ببنك المعرفة، ومنصة ذاكر التعليمية الإلكترونية.

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