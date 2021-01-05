رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آخر أخبار وزاره التربية والتعليم 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:31 م
وزاره التربية
وزاره التربية
نعمات مدحت
طباعة

تستمر عمليات البحث حول آخر أخبار وزارة التربية والتعليم 2021، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لبعد إجازة نصف العام الدراسي الأول، حيث جاء تأجيل الامتحانات بسبب الأزمة التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجدة "كوفيد19" التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح أو على المستوى الاقتصادي، مما اتخذت الدولة على أثرها عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء خلال الفترة المقبلة.

اخر اخبار وزارة التربية والتعليم 2021

وأخر ما توصلت إلى وزارة التربية والتعليم، أنه صرحت مصادر مسئولة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة "أونلاين" عبر المنصات التعليمية الإلكترونية بنظام"التعليم عن بعد" حتى يوم 15 يناير الجاري 2021، وذلك لإتمام المناهج الدراسية الخاصة بالطلاب في جميع المراحل دون حذف أية مقررات دراسية، موضحة الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم يومي دخول الطلاب عبر المنصات يوميا حتى تتأكد من التزامها بالعملية التعليمية.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول في 23 يناير الجاري، ولكن وفقا لتطورات الوضع الصحي تم تأجيلها، ويذكر إلى أنه من المقرر تبدأ أجازة نصف العام يوم 4 فبراير وتنتهي يوم 18 فبراير الجاري.

 

سيناريوهات امتحانات نصف العام الدراسي

يتوقع خبراء التعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تبدأ بعد أجازة نصف العام في شهر فبراير الجاري، بينما توقع آخرون أن تبدأ الامتحانات لجميع المراحل من الابتدائي حتى الثانوي في مارس المقبل، وذلك حسب الحالة الصحية في مصر، وتطورات الفيروس خلال الفترة المقبلة.

 

المنصات التعليمية الإلكترونية لتلقي الدروس عن بعد

آخر اخبار وزارة التربية والتعليم ، أتاحت وزارة التربية والتعليم، ما يقرب من 10 منصات تعليمية إلكترونية، لتلقي الطلاب دروسهم عن بعد، ومتابعة المقررات الدراسية، ومن أبرزها: منصة ادمودو، ومنصة حصص، ومنصة التعلم ببنك المعرفة، ومنصة ذاكر التعليمية الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

موعد بدء إجازة نصف العام 2021


 

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قنوات بانوراما 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ 40 مليار دولار

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

مها عبدالكريم تتألق بـ«حالة حوار» بين الكتل والفراغ فى معرضها بجاليري ضي

«هاملت الجرافيك المصرى» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

«نجلاء خليل.. شاعرة الروح».. كتاب لمحمود زكريا عن دار الفكر العربي