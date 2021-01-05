إيران تقدم مذكرات للإنتربول ضد ترامب و47 متهمًا باغتيال «سليمانى»

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن طهران قدمت مذكرات للشرطة الدولية "الإنتربول" ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و47 متهمًا باغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تمت تصفيته بغارة أمريكية من طائرة بدون طيار في 3 يناير 2020.وقال "إسماعيلي"، في مؤتمر صحافي، إن القضاء الإيراني أصدر إخطارًا أحمر للمتورطين، بينهم دونالد ترامب، بهدف تسليمهم للقضاء ومحاكمتهم على تلك الجريمة.وأضاف: "لقد تم تحديد جميع الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة نحو 48 شخصًا على مختلف المستويات شاركوا في تلك الواقعة، بدءًا من الرئيس الأمريكي المتسبب الرئيسي لهذه الجريمة الذي أعلن مسئوليته بشكل رسمي عنها إلى مختلف القادة والمسئولين في وزارة الدفاع الأمريكية"، بحسب تعبيره.وأوضح "إسماعيلي" أن قائمة المتهمين شملت "قادة القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.. تم تحديد كل هؤلاء الأشخاص وإدراج دور كل واحد منهم في الجريمة.. لكل هؤلاء تم إصدار إخطارات حمراء وتم تسليمها للشرطة الدولية الإنتربول بأن هؤلاء مطلوبون للقضاء الإيراني".