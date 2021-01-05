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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:47 م
غلق محال مخالفة
غلق محال مخالفة
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلتزام المواطنين بها بنطاق حى شرق، وخلال الحملة تم تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها والغير ملتزمة بإجراءات النظافة العامة بشارع النصر وداخل جرين بلازا بإجمالي مبلغ ٢٣ ألف جنيه.

وأكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بإرتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

ومن جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٣ منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على ٧٦ كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام ٤ كيلو لحوم فاسدة، وتحرير ٨ محاضر مخالفة تموينية والتحفظ على ٢٧ حالة أشغال طريق وتحرير ٦ مخالفات بيئية، وعمل ١٠ محاضر أمن صناعي لـ ١٠ محال لعدم التزامهم بتأمين بيئة العمل.

شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والامن الصناعي، في إطار تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم.
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)

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