غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:47 م
هبه عويضهطباعة
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلتزام المواطنين بها بنطاق حى شرق، وخلال الحملة تم تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها والغير ملتزمة بإجراءات النظافة العامة بشارع النصر وداخل جرين بلازا بإجمالي مبلغ ٢٣ ألف جنيه.
وأكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بإرتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
ومن جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٣ منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على ٧٦ كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام ٤ كيلو لحوم فاسدة، وتحرير ٨ محاضر مخالفة تموينية والتحفظ على ٢٧ حالة أشغال طريق وتحرير ٦ مخالفات بيئية، وعمل ١٠ محاضر أمن صناعي لـ ١٠ محال لعدم التزامهم بتأمين بيئة العمل.
شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والامن الصناعي، في إطار تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم.
وأكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بإرتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
ومن جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٣ منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على ٧٦ كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام ٤ كيلو لحوم فاسدة، وتحرير ٨ محاضر مخالفة تموينية والتحفظ على ٢٧ حالة أشغال طريق وتحرير ٦ مخالفات بيئية، وعمل ١٠ محاضر أمن صناعي لـ ١٠ محال لعدم التزامهم بتأمين بيئة العمل.
شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والامن الصناعي، في إطار تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم.
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)
غلق 3 محال مخالفة في حملة بوسط الإسكندرية (صور)