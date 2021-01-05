إطلاق الحلقة 42 من «فرح عظيم» للبابا تواضروس (فيديو)

وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا قداس العيد في دير الأنبا بيشوي بحضور 20 فردًا فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".وجاءت الحلقة الأحدث، والتي حملت رقم 42، عن القراءة والتأمل في إنجيل مار متى، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".