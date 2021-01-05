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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادى: الدولة تستهدف النمو الاحتوائى لتحقيق رؤية 2030

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:08 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد
علا العلاف
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن الدولة تستهدف تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأضاف "عبدالمنعم" أن الحكومة عملت على توطين التنمية والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل من خلال عدة إجراءات أهمها التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستمرار تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح، لـ«الدستور» أن زيادة التحويلات النقدية الموجهة إلى الأسر المعيشية الفقيرة، وتوجيه الدعم إلى قطاعات محددة، حيث تم توسيع نطاق قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات من خلال صرف 6.27 مليار جنيه لـ4.2 مليون أسرة، ليكون مجموع المستفيدين نحو 10 ملايين مواطن، إضافة إلى رفع المعاشات بنسبة 14% ابتداءً من العام الجاري.

وجاء صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على 3 دفعات من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات أن وزارتي التعاون الدولي والتضامن أطلقتا مشروعًا جديدًا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن.

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