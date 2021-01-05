عاهل البحرين يهنئ الملك سلمان بنجاح القمة الخليجية

هنأ عاهل البحرين، الملك سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح القمة الخليجية في دورتها الـ41، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.وأكد عاهل البحرين أن جهود الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذللت الصعوبات وأسهمت بنجاح القمة، مشيدًا بدور خادم الحرمين الريادي في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك.وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41، في مدينة العُلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.ووقع قادة دول الخليج على اتفاق "العُلا"، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وكبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر.وشارك في القمة الخليجية لهذا العام أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.