الأردن والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الجانبين أكدا، خلال اللقاء، على تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.كما استعرض الجانبان التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات الإقليمية، والتعاون الدائم بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار.