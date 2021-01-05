أبرزها «استئصال الرحم ووفاة خطيبها».. أزمات حورية فرغلى عرض مستمر

أزمتها الأخيرة

كسر أنفها

مشكلات الخطوبة والزواج

مشكلات أسرية وتعرضها للانتقادات

استئصال الرحم أضخم أزماتها

أزمة نفسية كبيرة تعيشها الفنانة حورية فرغلي، والتي ظهرت بشكل مفاجئ بعد غياب 3 سنوات دون ظهور فني أو إعلامي بسبب مرضها الذي تحدثت عنه في تصريحات إعلامية، وهو فقدانها حاسة الشم والتذوق منذ 3 سنوات، وذلك بسبب إجراء عملية في الأنف.وعبرت حورية فرغلي عن حزنها الشديد لأن جميع أصدقائها ومن يعملون معها لا يسألون عنها نهائيًا منذ مرضها وأنها تنتظر فتح السفارة الأمريكية للسفر لأحد الأطباء المتخصصين هناك ليقوم بعلاجها.حورية فرغلي تعيش في أزمات عديدة منذ ولادتها ونشأتها حتى الآن، وترصد "الدستور" أبرز الأزمات التي عاشتها حتى الآن:تعرضت لفقدان الشم والتذوق منذ 3 سنوات وقالت عن أزمتها: "كل الناس بعدت عني والناس اللي كانت تشتغل معايا من 10 سنين مش بتفكر ترفع سماعة التليفون تسأل عليا.. هيا الناس نسيت لما كنت فوق القمة والناس كلها حواليا"، مشيرة إلى أنها تنتظر فتح الطيران مع أمريكا للسفر للعلاج هناك مع أحد الأطباء.حورية فرغلي لعبتها المفضلة هى رياضية الفروسية والتى كانت تمارسها بشكل مستمر حتى تعرضت لحادث أثناء ركوبها الخيل بعد أن قفز فى الهواء فسقطت من على الحصان ليتسبب فى كسر أنفها وإصابات أخرى، وعانت من مشكلات في التنفس بسبب خطأ طبي، وذهبت لأحد الأطباء المتخصصين في الأنف والأذن لمعالجة مشكلة التنفس لكن ذلك أفسد مظهر أنفها، فحاولت أن تجرى عملية تجميل ولكنها لم تنجح والامر ازداد سوء.خلال حياتها حاولت حورية فرغلي بناء أسرة مرتين ولكنها فشلت في كل مرة، ففي المرة الأولى عاشت قصة حب وقررت بناء حياة اجتماعية وأسرية، وبالفعل تمت خطبتها ولكن القدر منع استكمال الحياة الزوجية، حيث توفى خطيبها فى حادث سير قبل موعد الزفاف بيوم واحد فقط، وفي المرة الثانية أعلنت خطبتها من أحد الأشخاص خارج الوسط الفني وتركها بسبب فيلم "كلمني شكرًا" بعدما حكت له عن شخصيتها في الفيلم قبل التصوير أو عرضه بالسينمات بشكل مفاجئ دون مبررات، حسب وصفها.عانت حورية فرغلي من تفكك أسري منذ ولادتها حيث انفصل كل من والديها بعد ولادتها بفترة تقترب من الشهرين، وبالتالي فقدت النشأة وسط حياة أسرية طبيعية وهادئة كالمعتاد، اشتركت فى مسابقة "ميس إيجيبت" عام 2002 وبالفعل فازت، ولكنها تراجعت وتنازلت عن اللقب بعد 4 شهور بسبب اتهامها بأنها قامت برشوة لجنة التحكيم عن طريق أحد أصدقائها المقربين وهو ما اعتبرته اتهامًا في الشرف ورفضته، وأقامت مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا ونفت هذه الشائعات وتنازلت عن اللقب.منذ عدة سنوات قدمت حورية فرغلي بطولة فيلم "طلق صناعي" مع الفنان ماجد الكدواني، وقدمت خلاله دور سيدة تلد طفلين توأم في السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل الحصول علي الجنسية، وبعد عرض الفيلم ونجاحه تحدثت عن سعادتها الشديدة بهذا الفيلم نظرًا لأنها خاضت من خلاله تجربة الحمل والولادة والأمومة، وأعلنت وقتها عن عدم قدرتها على الإنجاب نهائيًا بسبب استئصال الرحم، حيث أصيبت بتليف فيه واضطرت لاستئصاله لينتهي حلم الأمومة بالنسبة لها قبل أن تبدأه.