الأنبا نيقولا يحذر المصلين من خلع الكمامات أثناء الصلاة

طالب الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، أبناء كنيسة الروم بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الصلاة داخل الكنيسة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا جماعة الخير الأحباء التزموا بلبس الماسك وحافظوا على التباعد بينكم وبين بعض في الكنيسة، ممكن يكون اللى جانبك حامل فيروس كورونا وهو مش عارف".وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.