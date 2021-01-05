كنيسة الروم تطالب الكهنة بعدم زيارة المنازل في «الغطاس»

طالب الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الكهنة بعدم زيارة المنازل في عيد الغطاس بحسب ما كان متبعًا سنويًا خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأحباء الآباء الكهنة من أجل صحتكم وسلامتكم، يُفضل هذا العام في عيد الظهور الإلهي (الغطاس) عدم زيارة منازل الشعب لتبريكها".وتابع: "وعلى أبنائنا الأحباء حضور قداس العيد وأخذ المياه المقدسة وتبريك منازلهم بها بأنفسهم، ومن يتعذر عليه حضور قداس العيد يطلبها فيما بعد من الأب الكاهن في الكنيسة".