عودة مياه الشرب إلى سمالوط بالمنيا بعد إصلاح عطل خط الطرد

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، انتهاء أعمال إصلاح العطل الخاص بخط الطرد الرئيسي بمدينة سمالوط، وبدء الضخ التدريجي لمياه الشرب من محطة عرب الزينة المرشحة ومحطة مدينة سمالوط.قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انتهت منذ قليل من الإصلاحات بخط الصرف الصحي بشارع الصفصافة، كما تم تشغيل محطة المياه بعرب الزينة، مؤكدًا أن مياه الشرب ستصل لجميع المنازل بصورة طبيعية.وكانت حالة من الاستياء والغضب قد سيطرت علي أهالي مدينة سمالوط بعد انقطاع مياه الشرب منذ أمس الإثنين، في الوقت الذي أكد فيه المهندس مصطفي نعمان مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط،أن عطلا مفاجئا بخط الطرد الرئيسي 1200 مم، والذي تسببت أعمال إصلاحه منذ الأمس في إيقاف تشغيل محطة مياه عرب الزينة بالمركز.