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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

كيف تتابع «الصحة» حالة 250 ألف مخالط لمصابي كورونا؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
سالي رطب
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كان فيروس كورونا منذ بدء انتشاره حول العالم، نهاية 2019، ذو طبيعة خاصة في انتقال العدوى، فيستطيع شخص واحد نقل العدوى لعشرات ليس عن طريق الرذاذ فقط لكن من خلال الهواء وعبر الأسطح والملابس، لذا ركزت الفرق الطبية في كل بلدان العالم ومنها مصر على علاج المريض وتحديد المخالطين له لتحجيم انتقال العدوى.

وكلفت وزارة الصحة مراقبين بمهمة البحث عن المخالطين، متابعة وضعهم للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم بالإضافة إلى توعيتهم بطرق التطهير والوقاية.

وبلغ عدد المخالطين الذين تابعتهم الوزارة 250 ألف مواطن، حسب بيان رسمى، "الدستور" تستعرض القصة الكاملة لمتابعة مخالطين بمصابى، حاورت مسئولين عنهم.

شعبان محمد، مراقب صحي بإدارة إسنا، يعمل في التقصي منذ بدء انتشار الفيروس في محافظة الأقصر التي كانت البؤرة الأولى لانتشار الفيروس في مارس الماضي، قال:أعمال التقصي أصبحت بجهد اقل خصوصا مع ازدياد العدد، نعمل بعض حالات التقصي عن طريق التليفون.

وتابع: كل مراقب صحي يكون مسئولا عن نطاق محدد تابع للوحدة الصحية التي يعمل بها، ومع الأسابيع الأولى للوباء حتى الوصول للذروة كنت أعمل ٢٤ ساعة في اليوم، أتابع عشرات الأسر مخالطة لمصاب بعذ نقل الأخير إلى المستشفى.

وعن دور المراقب الصحي في مواجهة الفيروس، قال: " دورنا التقصي عن الحالات المخالطة للمصاب الذي يتم نقله للمستشفى، نتقصى عن كل من تعامل معه في الفترة الأخيرة مع البحث عن سبب إصابته وكيف إنتقلت العدوى له، أيضًا تعقيم منزله بالكامل وتوزيع أدوات التعقيم على المخالطين، بالإضافة إلى توعيتهم بكيفية حماية أنفسهم ومتابعتهم يوميًا للتأكد من عدم ظهور أعراض الإصابة عليهم.

في مايو الماضي، قررت وزارة الصحة عزل بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، صرف بروتوكول للحالات البسيطة والمتوسطة في المنزل، مع متابعة حالتهم حتى الشفاء، وكان لرجال الرقابة الصحية دور في متابعة الحالات.

عبدالرؤوف سالم، مراقب صحي بالإدارة بأبو كبير بالشرقية، قال إن هناك تعليمات ننقلها للمعزولين في المنزل ونتابع حالتهم حتى الشفاء.

وتابع: أهم التعليمات هي استخدام أدوات الوقاية الشخصية مثل الكمامه، الجوانتي والجاون وعزل المريض في غرفة منفصله وعدم التعامل معه إلا في أضيق الحدود مع الحفاظ على الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع تثقيف صحي وتوعية حول إجراءات العزل المنزلي والتباعد المجتمعي.

واستطرد: هناك إرشادات للعزل المنزلي نمليها على المخالطين للمصاب منها تخصيص عرفه خاصه بالمريض، كذلك حمام خاص، وتخصيص فرد لرعاية الحاله من غير أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، تخصيص أدوات خاصه للأكل، وعدم استخدام وسائل التهوية كالمراوح.


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