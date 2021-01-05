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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا جورج خضر: نحن نباشر السنة الجديدة مع القديسين جميعًا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:54 م
المطران جورج خضر
المطران جورج خضر
جرجس صفوت
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قال المطران جورج خضر، مطران الروم الكاثوليك: "جميعا. ونختن أنفسنا روحيًا، أي ننضم إلى المسيح بالعقل والقلب والسلوك، لكي نتعهد السنة الجديدة على طاعة المسيح، هي تصبح جديدة أننا خضعنا للمسيح".

وأضاف خضر، في تصريحات له: "لذلك اليوم يوم توبة، بنوع خاص نقول فيه للسيد نعرف أن سنتنا تكون جديدة فقط إن نحن أطعناك القديم مثل الجديد، والجديد مثل القديم الأيام لا معنى لها، ليس لها فائدة، الجديد هو أن يصبح قلبك جديدًا أي مطهرًا من الخطيئة".

وتابع: "إن أردت أن تصبح جديدًا فهذا لك عليك أن تتوب، لا يُطلب منك شيء آخر، أن تعود إلى وجه يسوع، وأن تخضع له وحده وليس للناس وليس لشهواتك، فإن أردت يسوع لك، يجيء إليكـ وإن تركته تركك، ولا حياة لك، إبق معه وافهم أنه هو كل الحياة وكل الوجود، والباقي يعطى لك زيادة، إن كان عندك المسيح فعندك كل الوجود. فماذا تطلب غير هذا؟".

واختتم: "الله معكم في هذه السنة الجديدة. ويجددكم بالروح، بالقلب الطاهر، بالتوبة، الإنسان يشيخ ولا يتجدد. القلب يتجدد بالنعمة، بالتوبة، بالطهارة، بالالتصاق بيسوع".

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