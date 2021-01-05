رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«فستان البطانة».. كيف حول فستان شخصية رانيا يوسف؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:13 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
إسلام جمال
طباعة
تعتبر رانيا يوسف من النجمات اللاتى يثرن الجدل دائمًا، فهى لا تفضل ارتداء بطانة أسفل فساتينها، وهو ما حدث خلال مهرجان القاهرة السينمائى.

"فستان البطانة"
أصبحت الفنانة رانيا يوسف، منذ أزمة فستان البطانة حديث السوشيال ميديا، استغلت الأزمة للانتشار، بدأت تدلى بتصريحات مثيرة للجدل، وتظهر بإطلالات جريئة.


"ركوب التريند يبدأ من المهرجانات"
لم تجد رانيا يوسف، سوى المهرجانات السينمائية لإثارة الجدل والصعود بها علي عرش التريند، من خلال الفساتين الجريئة والتصريحات.

بطولة مطلقة فى إثارة الجدل
كشفت تصريحات رانيا يوسف الأخيرة في برنامج تليفزيوني على قناة الرشيد العراقية عن عدة آراء جدلة، نستعرض أهمها والذي جعلها في مرمى هجوم مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

«مؤخرتى مميزة»
في سقطة جديدة أدخلت رانيا يوسف آية قرآنية في سياق حديث غير لا يمت للمقدسات بصلة، فردًا على سؤال المذيع نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن، لكن أنا مؤخرتي مميزة.

«بصوم اتنين وخميس»
تحدثت الفنانة عن التزامها بصوم يومي الإثنين والخميس أسبوعيًا، موضحة أنها اختارت الصوم بشكل دائم خلال اليومين، من أجل تحسين حالتها الصحية وتنظيم نظام الأكل، فلم تتجه للصوم من أجل الجانب الديني فقط.

طبيبة نفسية: رانيا يوسف «مهووسة تريند»
وقالت صفيناز عبدالسلام، استشارى الطب النفسى، إن رانيا يوسف تسعى دائمًا وراء التريند، وتصريحاتها الجريئة، هدفها الأول ركوب التريند.

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن «هوس السوشيال ميديا» من الأمراض النفسية التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السعي وراء الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من العادات التي ساهمت في ظهور مرض جديد يتلخص في «إدمان اللايك».

موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

تردد قنوات بانوراما 2021

وزير الخارجية يوقع على بيان العُلا: خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

مها عبدالكريم تتألق بـ«حالة حوار» بين الكتل والفراغ فى معرضها بجاليري ضي

«هاملت الجرافيك المصرى» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

«نجلاء خليل.. شاعرة الروح».. كتاب لمحمود زكريا عن دار الفكر العربي