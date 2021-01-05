«فستان البطانة».. كيف حول فستان شخصية رانيا يوسف؟

"فستان البطانة"

"ركوب التريند يبدأ من المهرجانات"

بطولة مطلقة فى إثارة الجدل

«مؤخرتى مميزة»

«بصوم اتنين وخميس»

طبيبة نفسية: رانيا يوسف «مهووسة تريند»

تعتبر رانيا يوسف من النجمات اللاتى يثرن الجدل دائمًا، فهى لا تفضل ارتداء بطانة أسفل فساتينها، وهو ما حدث خلال مهرجان القاهرة السينمائى.أصبحت الفنانة رانيا يوسف، منذ أزمة فستان البطانة حديث السوشيال ميديا، استغلت الأزمة للانتشار، بدأت تدلى بتصريحات مثيرة للجدل، وتظهر بإطلالات جريئة.لم تجد رانيا يوسف، سوى المهرجانات السينمائية لإثارة الجدل والصعود بها علي عرش التريند، من خلال الفساتين الجريئة والتصريحات.كشفت تصريحات رانيا يوسف الأخيرة في برنامج تليفزيوني على قناة الرشيد العراقية عن عدة آراء جدلة، نستعرض أهمها والذي جعلها في مرمى هجوم مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.في سقطة جديدة أدخلت رانيا يوسف آية قرآنية في سياق حديث غير لا يمت للمقدسات بصلة، فردًا على سؤال المذيع نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن، لكن أنا مؤخرتي مميزة.تحدثت الفنانة عن التزامها بصوم يومي الإثنين والخميس أسبوعيًا، موضحة أنها اختارت الصوم بشكل دائم خلال اليومين، من أجل تحسين حالتها الصحية وتنظيم نظام الأكل، فلم تتجه للصوم من أجل الجانب الديني فقط.وقالت صفيناز عبدالسلام، استشارى الطب النفسى، إن رانيا يوسف تسعى دائمًا وراء التريند، وتصريحاتها الجريئة، هدفها الأول ركوب التريند.وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن «هوس السوشيال ميديا» من الأمراض النفسية التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السعي وراء الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من العادات التي ساهمت في ظهور مرض جديد يتلخص في «إدمان اللايك».