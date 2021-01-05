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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة سوهاج تخفض رسوم الطلاب المتفوقين بالبرامج الجديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:46 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع مجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب، لمناقشة تنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالطلاب وأعمال التدريس، بحضور الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح، عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من منسقي البرامج بالكلية.

وأكد عزيز أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الجديدة من أجل تخريج طالب قادر على المنافسة الحقيقية في سوق العمل، وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب.

ومن جهته، أوضح الدكتور صفا محمود، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة والموافقة علي عدد من القرارات، ومنها تخفيض الرسوم للطلاب المتفوقين على مستوى البرامج على أن يكون التخفيض للطالب الأول على كل مستوى بشرط حصوله على تقدير تراكمي GPA "3.5"، تخصيص مبنى منفصل خاص بالبرامج الجديدة، مضيفًا أنه تم الموافقة على عقد دورات تدريبية في لغة الإشارة لطلاب وطالبات البرنامج أو لمن يرغب خارج البرنامج من الطلاب أو الخريجين، على أن تشمل الدورة 5 مستويات.

وأضاف الدكتور كريم مصلح، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع أيضًًا على اعتماد مقترح خطة التدريب الميداني ببرنامج الترجمة باللغة الألمانية، واعتماد توصيف مقررات برنامج الترجمة باللغة الألمانية بالكلية، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد الخطة التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ببرنامج اللغة الألمانية وخطة الإرشاد والدعم المادي والمعنوي لذات البرنامج، بالإضافة إلى اعتماد خطة التعزيز والتطوير للبرنامج وتنظيم دورات لرفع قدرات الأكاديمين والإداريين القائمين بالعمل في البرامج التعليمية الخاصة بكليات الجامعة.

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