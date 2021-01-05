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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا قصة كعكة «Vasilopita» الخاصة بكنيسة الروم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:34 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "قصة كعكة الـ "Βασιλόπιτα Vasilopita"،التي يحتفل بها في كنيسة الروم الأرثوذكسية.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن الكلمة اليونانية Βασιλόπιτα مشتقة من اسم القديس فاسيليوس الكبير، وتترجم باسم "حلو خبز فاسيلي" وبالعربية تسمى "رأس فاسيلي"، لأن عيد القديس باسيليوس يُحتفل به في رأس السنة.

وأضاف مطران الغربية وطنطا:"إن تقليد تبريك كعكة الـ "Vasilopita" وتقطيها وتوزيعها على المؤمنين في الكنيسة هو واحد من التقاليد أكثر جمالا وملهمة للكنيسة الأرثوذكسية، وأصل هذا التقليد بدء في كابادوكيا قيصرية في النصف الأخير من القرن الرابع عندما القديس باسيليوس الكبير كان أسقفا، فقد أراد توزيع الأموال على الفقراء في أبرشيته مع الحفاظ على كرامتهم حتى لا تبدو وكأنها صدقة، فكلف بعض النساء لخبز الخبز المُحلى، ورتب أن توضع عملات ذهبية فيه ويوزع على فقراء أبرشيته، وهكذا فإن الأسر عند قطعها الخبز لتغذية نفسها، كانت مفاجأة سارة لهم بالعثور على النقود الذهبية".

وتابع:"خصصت الكنيسة التعيد للقديس باسيليوس تذكارًا له في يوم 1 يناير، بداية العام الجديد، احتراما للعديد من إسهاماته في كنيسة وللبشرية بشكل عام، جنبا إلى جنب مع الفرح والسعادة بالسنة الجديدة. وقد أدخلت الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بالـ Vasilopitta تذكارًا لما فعله لمساعدة الفقراء ولتذكير المؤمنين أن بمساعدة الفقراء في العام الجديد، لهذا لا يزال حتى اليوم يوضع داخل الـVasilopita عملة نقود معدنية".

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