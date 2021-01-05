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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف يدعم صندوق تحيا مصر مصابى كورونا؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:14 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
سمر مدحت
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دور قوي ومشهود لصندوق تحيا مصر خلال أزمة فيروس كورونا، في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمصابي الوباء بربوع مصر، وعدم الاكتفاء بالدور المنوط به الذي دشن لأجله قبل ظهور الفيروس.

وخلال الموجه الأولى من تفشى الوباء، شارك صندوق تحيا مصر في عدد من المبادرات التي قدمت خدمات لمصابي الفيروس أو المتضررين من حالة الإغلاق العام التي أقرتها مصر تقويضًا للجائحة ولمنع انتشار العدوى بين المواطنين.

واتساقًا مع ذلك، مازال الصندوق يقدم تلك الخدمات خلال الموجه الثانية، إذ أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي وجّه خلال اجتماع الوزراء بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة.

وجاء ذلك الأمر استكمالًا لعمل الصندوق الذي حرص منذ تفشي الأزمة لدعم الفئات المستحقة خصوصًا من الكوادر الطبية، الحالات الحرجة والمزمنة، وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

لم يكن توفير اللقاح هو الخدمة الوحيدة التي وفرها صندوق تحيا مصر خلال أزمة فيروس كورونا، ولكن قام دشن مبادرات من أجل توفير حياة آمنة للمصابين والمتضررين، وترصد "الدستور" دور الصندوق في التقرير التالي:

"نتشارك هنعدي الأزمة"، كانت أولى المبادرات التي أطلقها الصندوق في مارس الماضي من أجل مواجهة الأضرار المادية التي لحقت ببعض المواطنين، وخصص الحساب رقم (037037 مواجهة الكوارث والأزمات).

وتخصص طوال تلك الفترة ذلك الحساب في استقبال المساهمات والتبرعات من الداخل والخارج من أجل دعم القطاع الطبي، والأسر الأولى بالرعاية إلى جانب العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي.
واستطاع الصندوق تقديم خدمات لدعم القطاع الطبي والمرضى في مستشفيات الكشف عن الفيروس والعزل أيضًا، حيث تم توفير بحسب بيانات الصندوق 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و61 ألف بدل عزل واقية، ومليون كمامة جراحية و60 ألف كمامة طبية، و1000 لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، إلى جانب 1000 جهاز كاشف للفيروس.

ولم يكن الدعم الطبي فقد هو الذي تم تقديمه من قبل الصندوق خلال أزمة فيروس كورونا، ولكن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة إذ جح الصندوق في الوصول إلى 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية.

وفر الصندوق 6600 طن من المواد الغذائية (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، و150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم إلى جانب توفير 100 ألف قطعة ملابس، 300 ألف قطعة حلوى لـ10 آلاف أسرة في عيد الفطر.

استهدف صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزراة التضمن الاجتماعى العمالة غير المنتظمة بالقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس منها قرية المعتمدية، مقابر الإمام الشافعي، مراسي الصيادين على ضفاف النيل، دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقد الصندوق بروتوكول تعاون مع 22 منظمة مجتمع مدني شاركت في توزيع وتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

ووصلت قوافل المساعدة إلى 550 ألف أسرة بمتوسط مليونى مواطن ودعمهم بناء على دراسة حالاتهم وليس بشكل عشوائي.

وتوج الصندوق جهوده بتسجيل 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم دعّم من خلالها مليون أسرة بالغذاء، الكساء، الأغطية استعدادًا لفصل الشتاء.

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