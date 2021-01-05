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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غادة عادل مديرا عاما لمكتب وزير السياحة والآثار الفني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:45 م
غادة عادل
غادة عادل
فاتن غلاب
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أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف غادة عادل بالقيام بمهام وأعمال وظيفة مدير عام المكتب الفني للوزير، في إطار خطة الوزارة لتمكين الكفاءات من أبناءها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

وشغلت غادة عادل منصب مدير عام مكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تم تعيينها بالهيئة في عام 1991 وتدرجت في العديد من الوظائف داخل الهيئة ومنها مدير إدارة المتابعة، وأمين سر مجلس إدارة الهيئة، ومنسق ومسئول عن الحملة العربية، وكذلك عن الحملة الداخلية، كما أنها حاصلة على ليسانس ألسن (قسم لغة فرنسية) جامعة عين شمس، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

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