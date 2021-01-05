«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

بالتزامن مع مئوية ميلاد الكاتب الراحل الدكتور مصطفي محمود، صدر عن سلسة كتاب اليوم الثقافية، الطبعة الثانية من كتاب "سؤال الوجود مصطفي محمود" تأليف د. لوتس عبدالكريم.ومما جاء في الكتاب: إنه ليس مجرد عالم بل فيلسوف وطبيب وفنان ورجل دين في وقت واحد، فنان متصوف بالفطرة، أمضى حياته بين العلوم بمختلف أنوعها من الطبية إلى العقلية والشرعية، وهو أيضًا سياسي مخضرم لا بانتمائه لأي حزب أو اعتناقه لأفكار وأيديولوجيات، لكن بنظرته العميقة وتحليله السابق لزمنه لكل الأحداث والأيديولوجيات السياسية في العالم، فهو من تنبأ بسقوط الشيوعية ونهاية مرحلة الستينيات بخردة من الأفكار الاشتراكية التي أصبحت غير قابلة للاستعمال".