«عين شمس» تشارك بالمعرض الأول لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

شارك مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ممثلا لوزارة التعليم العالى للبحث العلمي، بالمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وشارك المركز في المعرض بالسيارة الكهربية الفائزة بسباق الرالى للسيارات الكهربية "EVER 2020" والذي ينظمه مركز الابتكار بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالإضافة إلى أتوبيس كهربائي ذاتي القيادة، تم العمل عليها من خلال فريق عمل معمل أبحاث الروبوتات الذكية ARL التابع لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة والمشرف على مشروع رالي السيارات الكهربائية، المهندس على حسني، رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر.ويستهدف المعرض التوعية ببرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضًا، ويستمر المعرض حتى غدا الأربعاء 6 يناير مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بمركز مصر للمعارض الدولية.