انطلاق فيلم «بين الجنة والأرض» على منصة «شاهد VIP»

بدأت منصة شاهد VIP في عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا على الصعيدين النقدي والتجاري، إذ حصل الفيلم على عروض تجارية استمرت لمدة شهر في سينما زاوية، وكانت مصر هي أول محطة في جولة الفيلم التجارية حول العالم العربي، فمن المنتظر انطلاقه في دول عربية أخرى قريبًا.وتلقي الفيلم إشادة نقدية كبيرة منذ بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش "شيق، أداءاته الرئيسية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقًا"، بينما وصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "فيلم عصري، ذو طابع بصري مختلف"، وكتبت سكرين ديلي أيضًا "ممتع للجمهور".وفاز "بين الجنة والأرض" خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، كما شارك في مهرجانات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجان في الثلاثينيات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية، بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورج، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.