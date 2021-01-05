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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماكينات إلكترونية لمساعدة المواطنين بمعرض إحلال السيارات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:49 م
ماكينات إلكترونية
ماكينات إلكترونية
آية سالم
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شهد مركز مصر للمعارض الدولية تواجد ماكينات إلكترونية لمساعدة الأهالي في معرفة أسعار السيارات الموجوده داخل المعرض.

شارك أصحاب السيارات القديمة الراغبين في إحلال المركبات الخاصة بهم صباح اليوم الثلاثاء.

وانطلق ظهر اليوم أول أيام فعاليات المعرض بمشاركة شركات السيارات وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

ويتضمن المعرض عمل ورش للجمهور لتوفير كافة المعلومات حول مبادرة الإحلال وفوائد استخدام الغاز الطبيعي، كما يشهد عرض نماذج حقيقة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

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