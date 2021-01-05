مسودة ميزانية: أذربيجان تخطط لزيادة إنتاج النفط في 2021

تعتزم أذربيجان زيادة إنتاجها النفطي إلى 34.7 مليون طن في 2021 من 34.5 مليون طن في 2020، وفقا لمسودة الميزانية التي اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء.وأظهرت مسودة الميزانية أن البلاد تخطط أيضا لإنتاج 35.96 مليون طن من النفط في 2022 و37.01 مليون طن في 2023 و37.52 مليون طن في 2024.